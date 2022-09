Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attuale opinionista, ha parlato della gara di ieri sera tra Milan e Napoli: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato così di Milan-Napoli:

«Mi complimento con i due allenatori, è stata una partita da Premier. Ho visto due squadre che volevano vincere, al Milan brucia ma la prestazione rimane. Il Napoli è ancora più quadrata dello scorso anno e motivata. Ha vari moduli da poter fare Spalletti, vedi anche i giocatori offensivi. Il gol di Simeone ci sta ma non ho visto grandi crepe difensive del Milan. Il pareggio ci stava, ha vinto il Napoli ma il Milan giocando così ne vincerà tante. Sono le due squadre più forti. Assenza di Leao? Con Leao è un certo Milan. E’ uno che sposta gli equilibri. La continuità l’ha avuta in questo anno e mezzo. Osimhen ha caratteristiche diverse. Ogni anno ha 2-3 mesi di infortuni e questo pesa. Per questo il Napoli ha preso giocatori con caratteristiche diverse che possono sostituirlo».

