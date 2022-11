Antonio Di Gennaro su TMW Radio parla dell’Inter ma soprattutto della condizione di Lukaku, ecco come stanno le cose.

Sono queste le parole a TMW Radio di Antonio Di Gennaro ecco cosa dice sull’Inter ma soprattutto su Lukaku: “Con l’Inter di Antonio Conte si è visto il vero Romelu Lukaku, poi è tornato in Premier League e non si è espresso bene. Questo infortunio sembra non essere ancora superato perché salterà due partite con l’Olanda, ma non so come possa recuperare. La vedo un po’ problematica per la sua permanenza all’Inter.“

Conclude così: “Da gennaio può anche tornare il vero Lukaku ma io l’ho visto anche abbastanza pesante quando ha giocato. Bisogna capire come e quando rientrerà, perché l’Inter ne ha tanto bisogno per recuperare in campionato. Lukaku non è un campione, è un buon giocatore. Uno che è stato valutato 115 milioni, devi essere superiore ad altri.“

