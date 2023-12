Di Gregorio a Sky: «Prendere gol così non è mai bello. Sulla Juve e Vlahovic…». Le parole del portiere del Monza

Di Gregorio, portiere del Monza, a Sky ha commentato la sconfitta contro la Juve.

UMORE DEL MONZA – «Non siamo contenti. Eravamo riusciti a pareggiarla. Prendere gol all’ultimo così non è mai bello. L’umore non è dei migliori. Dobbiamo analizzare la partita, analizzare gli errori e ripartire».

LA JUVE – «Questa Juve rispetto alla Juve affrontata l’anno scorso è diversa. Mi ha dato l’impressione di aver più certezze sia quando ha palla che in fase di non possesso. Si difende bene, è difficile farle gol. Nel secondo tempo loro si sono abbassati un po’ di più e siamo riusciti a esprimere meglio il nostro gioco».

OBIETTIVI – «Bisogna giocare partita per partita come sappiamo, cercare da iniziare da subito, dal primo tempo, piuttosto che aspettare un gol subito o qualche subito. La strada è quella del lavoro».

DOPPIA PARATA SU VLAHOVIC – «Guardiamo sempre 4-5 giocatori che possono calciare, parliamo con il preparatore dei portieri e cerchiamo di dare valutazioni. Poi quando siamo lì, in base alle sensazioni del momento, ho aspetto Vlahovic fino alla fine, avevo già deciso di andare sull’apertura. La respinta mi è rimasta un po’ centrale, ho cercato di rimettermi in piedi il prima possibile per trovare la spinta e coprire più porta possibile sulla ribattuta. Sono stato un po’ fortunato, gli è rimasta un po’ centrale e ci sono arrivato».

