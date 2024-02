L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha detto la sua su Di Gregorio, portiere accostato anche a Inter e Juve

Intercettato da alcuni giornalisti a margine dell’Assemblea di Lega, l’ad del Monza Adriano Galliani ha risposto così riguardo al futuro di Michele Di Gregorio: il portiere era stato accostato al calciomercato Inter, e più recentemente anche a Milan e Juve.

DI GREGORIO – «Io non sto pensando a nessuno e non ho parlato ancora con nessuna squadra. Il giocatore ha ancora 3 anni di contratto e il procuratore Belloni è una brava persona. Vale 20 milioni? Non lo so, prenderò un consulente finanziario (ride ndr.). Io ragiono di anno in anno, ho sempre fatto così anche al Milan. Figuriamoci se parlo adesso di mercato, il giocatore ha un contratto».

