Juve e Inter sono sulle tracce di Michele Di Gregorio, non è da escludere un derby d’Italia di mercato per arrivare al portiere del Monza

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, la Juve sta seguendo Michele Di Gregorio e ha già manifestato il suo interesse all’entourage del giocatore Se in estate uno tra Szczesny e Perin dovesse lasciare Torino, il direttore sportivo Giuntoli sarebbe pronto a valutare un’operazione con il Monza.

Tuttavia, l’Inter potrebbe essere un concorrente per i bianconeri, avendo mantenuto una percentuale sulla futura rivendita di Di Gregorio. Inoltre, in ottica mercato per la stagione 2024-25, i nerazzurri hanno già preso un buon vantaggio essendosi assicurati due giocatori a parametro zero, ma potrebbe comunque cercare un vice Sommer, visto che resta da capire se Audero sarà riscattato dalla Sampdoria oppure no.

The post Di Gregorio Juve, l’Inter sfida i bianconeri per il portiere appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG