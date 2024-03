Giovanni Albanese ha parlato delle situazioni contrattuali di alcuni giocatori della Juve e in particolare si è soffermato su quella di Adrien Rabiot



Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, a TvPlay, ha parlato del possibile rinnovo di contratto di Adrien Rabiot con la Juve.

PAROLE – «Nella Juve non ci sono incedibili dinanzi ad offerte congrue. Andranno chiarite le situazioni di quei calciatori in scadenza nel 2025 come Chiesa, Kean, McKennie, ma anche Rabiot in scadenza nel 2024. Sul francese è inutile fare pronostici visto che lui ha rimandato la decisione alla fine del campionato».

The post Rabiot Juve, Albanese: «Inutile fare previsioni sul rinnovo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG