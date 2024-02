Di Gregorio ha attirato le attenzioni delle big, compreso quelle del calciomercato Milan. Per il portiere c’è la concorrenza della Juve

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juve ha individuato in Di Gregorio,il possibile erede di Szczesny per quando il polacco deciderà di lasciare Torino. Potrebbe non essere la prossima estate, con l’estremo difensore del Monza che a quel punto potrebbe fare un anno da secondo prima di prendersi di diritto i pali bianconeri.

Il ragazzo scuola Inter non è rimasto indifferente al fascino della Signora, che potrebbe girare ai brianzoli qualche giovane per convincerli a cedere un elemento così importante. Occhio sempre, però, alla concorrenza di Roma e Napoli e quella del calciomercato Milan.

