Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Costacurta, ex Milan, ha parlato così della situazione di Stefano Pioli sulla panchina rossonera

Le parole dell’ Alessandro Costacurta, ex Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, sulla situazione di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, il pensiero sul turnover contro il Monza:

TURNOVER COL MONZA – «So che Pioli non accetta il termine “riserva”, allora dico che i subentrati hanno deluso. Chukwueze, Jovic e Okafor avrebbero dovuto dare molto di più. E si sbaglia a incolpare sempre l’allenatore, responsabili sono i giocatori: a me hanno deluso loro, non Pioli».

L’INTERVISTA DI COSTACURTA A LA GAZZETTA DELLO SPORT

