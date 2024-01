Ai microfoni di TVPlay ha parlato l’agente del portiere Michele Di Gregorio, accostato al calciomercato Milan, facendo chiarezza sul futuro

Le parole ai microfoni di TVPlay dell’agente del portiere Michele Di Gregorio, accostato al calciomercato Milan. Le ultime sul futuro:

LE PAROLE – «Del domani non c’è certezza. Nel calcio le cose cambiano molto velocemente ed è innegabile che Di Gregorio stia facendo molto bene. Siamo concentrati sul Monza e sul finire bene il campionato, arrivati a fine stagione valuteremo cosa fare insieme alla società. Di Gregorio ha avuto questo brutto scontro di gioco sabato e abbiamo subito organizzato un check di controllo a Barcellona, ma per fortuna è andato tutto bene. C’è una forte contusione al vasto mediale ma non ci sono lesioni. Dovrebbe rientrare tra circa un mese, saltando 3-4 partite. Non penso che il Monza andrà a intervenire sul mercato, ci sono quattro portieri in rosa e ritengo che attualmente giocherà Sorrentino»

