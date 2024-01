I nerazzurri difendono le scelte della scorsa estate dei loro dirigenti e per ora non pensano a tornare sul mercato per il reparto offensivo.

Molti degli addetti ai lavori alla fine della sessione estiva hanno promosso il mercato operato dall’Inter con la postilla su quanto fatto in attacco: dopo la prima metà di stagione si può dire che tutto sommato non si era nel torto a pensare che qualcosa mancasse in quella zona di campo.

Non all’altezza

Marcus Thuram è andato meglio delle più rosee aspettative ma Alexis Sanchez e Marko Arnautovic stanno faticando non poco a segnare; insomma il divario tra titolari e riserve è molto ampio. Il mercato è aperto ma i nerazzurri non pensano al momento di intervenire soprattutto perché il budget è nullo; la decisione però potrebbe non essere definitiva.

Anthony Martial

Possibili obiettivi

Appare scontato che fino alla SuperCoppa non ci sarà nessuno sconvolgimento: le riflessioni avverranno semmai negli ultimi giorni di mercato. Per far sì che ci sia un colpo in entrata comunque devono verificarsi almeno un paio di condizioni: su tutte le cessioni di Sensi (piace al Leicester) e Sanchez (non ci sono indizi in tal senso), ma anche la vittoria della SuperCoppa aiuterebbe col suo incasso da 8 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport l’Inter valuterebbe Anthony Martial del Manchester United ed Armando Broja del Chelsea: son entrambi obiettivi molto difficili perché sul primo c’è il Fenerbahce mentre il secondo probabilmente non può essere prestato perché i londinesi hanno già ceduto molti giocatori con quella formula.

