Di Gregorio: «San Siro speciale contro l’Inter. Handanovic un mostro sacro». Queste le parole del portiere del Monza

Michele Di Gregorio, portiere del Monza, a DAZN ha parlato della partita contro l’Inter di sabato sera:

“San Siro è lo stadio più bello in cui ho giocato. L’ho vissuto da tifoso quando ero piccolino. Ci sono stato in campo contro il Milan, ma con l’Inter avrà un sapore diverso e sarà sicuramente più bello.

Stiamo attraversando un momento positivo, però ancora manca qualche punto per il nostro obiettivo. Monza, dopo il percorso all’Inter, è stato il primo posto dove mi sono fermato per diverso tempo dopo tanti prestiti. Ora sono qui per il terzo anno, ho trovato una mia stabilità e sono molto contento. I tre punti in casa della Juve una giornata stupenda, vincere contro queste squadre ha un peso diverso.

Il mio idolo? Ho avuto la fortuna di allenarmi con Handanovic, per me è un mostro sacro. All’andata ho scambiato la maglia con lui, la volevo tantissimo anche se sono uno che non scambia tante maglie. Ho visto con quanta dedizione e quanta passione fa questo mestiere: lì ho capito che il talento non basta, l’ho visto arrivare sempre prima degli altri e andare via dopo”.

