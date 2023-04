Investcorp e Radrizzani alla finestra: queste le due strategie per l’acquisto dell’Inter

Tuttosport riprende la notizia lanciata ieri da Bloomerg secondo cui Radrizzani e Investcorp sono interessate all’acquisto dell’Inter.

“La cessione del Leeds possibile soprattutto in caso di retrocessione in Championship sarebbe proprio il passo necessario per permettere poi alla Aser Ventures, azienda di proprietà di Radrizzani di valutare insieme ad altri investitori un’offerta da presentare a Zhang.

Investcorp potrebbe creare una sorta di consorzio con l’obiettivo di raccogliere una cifra intorno ai 650 milioni di dollari che rappresenterebbero l’equity della proposta da avanzare per rilevare la maggioranza del club nerazzurro”.

L’articolo Investcorp e Radrizzani alla finestra: queste le due strategie per l’acquisto dell’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG