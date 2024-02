L’ex calciatore Angelo Di Livio ha voluto dire la sua sulla vittoria ottenuta dall’Inter con l’Atletico Madrid e su Calhanoglu

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Angelo Di Livio commenta così la prestazione offerta dall’Inter contro l‘Atletico Madrid, concentrandosi su Calhanoglu.

INTER – «L’Inter per quello che ha fatto vedere meritava un gol in più, ora la qualificazione è ancora in bilico. Calhanoglu è il miglior regista al mondo, mi piacciono le sue dichiarazioni dimostrano grande personalità. è un giocatore che porta palla, rischia il dribbling e l’inserimento da dietro. Un trequartista che gioca da regista, su cui è stato bravo Inzaghi a metterlo e farlo migliorare in questo ruolo per sostituire Brozovic».

CONTE AL BAYERN – «Il Bayern Monaco ha quello che chiede Antonio Conte. Un mercato importante, un ingaggio importante e una mentalità giusta perché vuole tornare a vincere come lui. Diventerà un matrimonio perfetto, mi piacerebbe rivederlo alla Juve ma credo non ci siano le possibilità».

L’articolo Di Livio avvisa l’Inter: «Qualificazione ancora in bilico con l’Atletico» proviene da Inter News 24.

