Lautaro vicino ad un traguardo storico: per la sua consacrazione gli manca quest’ultimo step da compiere con l’Inter

Una stagione da favola quella che sta vivendo Lautaro Martinez all’Inter. Il capitano nerazzurro punta ad un traguardo storico, che potrebbe raggiungere già nella prossima sfida contro il Lecce: quello di arrivare a quota 100 gol in Serie A. Per ora è arrivato a 99 su 195 partite giocate.

Secondo il Corriere dello Sport è solo questione di tempo, sia per entrare in tripla cifra sia per raggiungere quest’anno quota 21 in massima serie, vale a dire il suo record realizzativo registrato negli ultimi due campionati. In più può ancora puntare al record di gol in Serie A, appartenente a Immobile e Higuain (36 gol). Il quotidiano sottolinea l’ultimo step che deve compiere il Toro per la sua consacrazione definitiva tra i top assoluti: gli manca la continuità in Europa. I suoi numeri e la media gol in Champions League, infatti, si dimezzano «passando da 0,51 in campionato a 0,29 nelle coppe europee, dove il Toro in queste sei stagioni da interista si è “limitato” a 15 centri in 51 presenze. Per l’argentino il miglior bottino stagionale in una campagna europea rimane quello dei cinque gol nella fase a gironi di Champions nella stagione 2019/20».

