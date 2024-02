Inter, il centrocampo 2024-25 sarà stellare: si punta a scudetto, Champions League e Mondiale per Club con questi giocatori

Una delle chiavi dell’Inter di Simone Inzaghi è senza alcun dubbio il centrocampo. Un reparto nel quale il tecnico nerazzurro può contare su dei titolari di assoluto livello e su sostituiti affidabili e di prospettiva. Le geometrie di Calhanoglu e le incursioni di Barella e Mkhitaryan. E non solo.

Tuttosport comincia ad ipotizzare quello che potrà essere il reparto dei nerazzurri per la prossima stagione. Oltre ai tre titolarissimi già citati, il club potrà contare sulla crescita di Frattesi e sull’arrivo (ormai dato per scontato) a parametro zero di Zielinski. A quel punto, con questo centrocampo, si potrà puntare su tutti i fronti: scudetto, Champions League e Mondiale per Club.

L’articolo Inter, il centrocampo 2024-25 sarà stellare: si punta a scudetto, Champions e Mondiale per Club proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG