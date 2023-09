Angelo Di Livio analizza le possibilità della Juve in ottica Scudetto e riprende Allegri dopo quelle dichiarazioni

Negli studi Rai, Angelo Di Livio ha così parlato della Juventus in ottica Scudetto.

LE PAROLE – «Un allenatore della Juventus non può mai dire che la sua squadra non lotterà per lo Scudetto, non è una cosa che può permettersi. Credo quindi che Allegri abbia ricevuto anche diverse critiche da parte di molti tifosi. Ha in mano una buona squadra, che gioca una partita a settimana ad eccezione della Coppa Italia. Potrà preparare meglio le gare in questo modo».

