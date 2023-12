Di Livio incoraggia la Fiorentina: «Le concorrenti come il Milan non stanno facendo benissimo». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Di Livio ha parlato a Firenzeviola.it analizzando il momento delle concorrenti della Fiorentina, tra cui il Milan.

PAROLE – «La Fiorentina ha fatto un ottimo girone d’andata e, pur sbagliando qualche partita come quella in casa con l’Empoli, la squadra si sta dimostrando una delle sorprese di questo campionato. Deve continuare così e deve crederci perché le dirette concorrenti come Roma, Napoli, e ci metto anche il Milan, non stanno facendo benissimo».

