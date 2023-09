Di Livio: «Scudetto? C’è anche l’Inter, ma la Juve deve crederci» Le parole dell’ex

Intervistato dai microfoni di Calcio Totale, Angelo Di Livio, ha parlato della lotta Scudetto, che vede coinvolta anche l‘Inter.

LE PAROLE- «La Juve non può pensare al quarto posto, deve pensare a tornare a vincere. E secondo me quest’anno ha potenzialità per farlo. Se la giocherà con qualche concorrente in più, Milan, Inter e Napoli, ma la Juventus ci deve credere a questo Scudetto»

