L’Inter capolista a punteggio pieno domani alle 12:30 affronterà l’Empoli ultimo in classifica a 0 punti; sulla carta è una gara senza storia ma il pallone è rotondo ed in Serie A non esistono gare facili. FcInterNews ha intervistato Ciccio Tavano che esprime il suo parere sulla sfida e sui momenti delle due squadre. “È difficile dire cosa sia mancato all’Empoli se non ci sei dentro. Dispiace perché Paolo (Zanetti, ndr) è un allenatore bravo. Sono sicuro che l’Empoli ne uscirà fuori perché la società lavora benissimo. L’Empoli domani deve temere tutto perché l’Inter non ha punti deboli. L’Inter deve temere la voglia dell’Empoli di uscire subito da questa situazione delicata. Pronostico? Non mi esprimo… Spero in una partita combattuta e bella”.

“L’Inter per il mercato merita un voto alto. Anche se ha cambiato diversi giocatori, è stata brava a sostituirli con giocatori altrettanto bravi. Il suo punto di forza sta nell’organizzazione di gioco, mentre per quanto riguarda il punto debole, credo che in questo momento non ci sia. Lo Scudetto se la giocano Inter, Juve e Napoli su tutti”.

“Di Empoli ho dei ricordi bellissimi perché ho conosciuto il vero calcio e sarò grato all’Empoli per tutta la vita. Ricordo la prima volta contro l’Inter quando segnai, perché per me era il mio primo gol in serie A”.

