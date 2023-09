La notizia che vi avevamo anticipato ieri si arricchisce di nuovi dettagli: il campo si restringe ma tutto dipende dalla volontà della proprietà cinese.

In questi giorni sono tante le notizie ed i rumors riguardanti il futuro societario dell’Inter e pensiamo che prossimamente possa essere sempre peggio dato l’avvicinarsi di maggio 2024, data di scadenza del prestito che Oaktree ha fornito a Zhang.

I dettagli della proposta

Tuttosport fornisce ulteriori dettagli sulla bomba sganciata ieri: Raine Group avrebbe in mano un’offerta complessiva di 1 miliardo e 300 milioni di euro bonus compresi, ovvero 300 milioni in più di quanto Redbird ha pagato il Milan. Come valutazione quindi ci saremmo pure; dietro la proposta ci sarebbe un fondo mediorientale che potrebbe benissimo essere Investcorp, fondo del Bahrein che già in passato fu accostato all’Inter.

Le opzioni di Zhang

Se così fosse anche le richieste di Steven Zhang sarebbero esaudite, ma Zhang ha effettivamente voglia di vendere? Questo è l’enorme quesito: finora non arriva nessun commento alla notizia. Allo stato attuale Suning deve saldare il debito di circa 300 milioni con Oaktree entro maggio, gli interessi hanno fatto salire la cifra a quasi 400 milioni: se la cifra non verrà restituita il fondo americano diventerà il nuovo proprietario del club. Zhang sta tentando di resistere cercando di rifinanziare questo debito ma se vi riuscisse l’Inter per quel che riguarda il lato sportivo dovrebbe continuare a chiudere il mercato in attivo. Marotta e Ausilio finora stanno compiendo miracoli riuscendo a rispettare i paletti imposti dalla proprietà attuale e contemporaneamente a mantenere la squadra competitiva; quanto può durare ancora questo gioco?

L’articolo Inter: ecco chi è il fondo interessato, può offrire 1,3 miliardi proviene da Notizie Inter.

