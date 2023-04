Di Lorenzo a Sky: «Vincere con la Juve ci avvicina al sogno». L’intervista e le dichiarazioni del capitano del Napoli

Di Lorenzo ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Juve Napoli.

LA VITTORIA A TORINO – «E’ una vittoria importante, ci avvicina al nostro obiettivo e nostro sogno. Farlo qui non è mai facile e siamo contenti»

FORZA DEL GRUPPO – «Stasera ma in tutte le partite è stata una costante quest’anno. Chi è entrato ha sempre dato un contributo incredibile. Come ci dice il mister coi 5 cambi si può cambiare la partita»

GOL RASPADORI – «Sono contento per Giacomo, è stato fuori un po’ per infortunio e si merita tutte queste soddisfazioni»

DA MATERA ALLO SCUDETTO – «Ipotizzare un percorso così era veramente difficile fino a qualche anno fa . La mia qualità più grande penso sia stata quella di crederci sempre e di non aver mai mollato nelle difficoltà Sono contento per i compagni e per chi lavora con noi, si meritano queste soddisfazioni».

PARTITA DECISIVA PER LO SCUDETTO – «E’ stato un percorso netto il nostro. Ci sono state tante partite che sono servite ad aumentare l’autostima del gruppo e della squadra, a creare entusiasmo tra di noi, a riportarlo nell’ambiente dopo due anni particolari. Sono stati momenti importanti durante la stagione che ci hanno portato ad essere quasi campioni».

DIMOSTRAZIONE DI FORZA – «In città festeggiano da un po’. Noi all’interno della squadra, del gruppo, grazie al mister siamo sempre concentrati sul campo e non abbiamo dato caso a tutto il resto. Champions? Non penso abbiamo pagato per questa cosa. Sono state due partite dove potevamo fare meglio, siamo usciti a testa alta, dimostrando di essere una grande squadra giocando a viso aperto. Stasera l’abbiamo dimostrato perché non era facile rituffarsi subito in campionato dopo essere andati fuori in Champions con tutti questi punti di vantaggio, si poteva perdere la bussola. Siamo stati bravi. Quest’anno siamo cresciuti in mentalità e di prendere ogni partita come se fosse l’ultima. Gran parte del merito è del mister».

