Giovanni di Lorenzo, fresco di vittoria del suo Napoli con l’Atalanta, parla anche della prossima sfida contro l’Inter

La vittoria conquistata contro l’Atalanta è stata un’iniezione di fiducia sia per il Napoli che per Giovanni Di Lorenzo. Il giocatore commenta così il match a DAZN, con un riferimento anche all’Inter.

LE PAROLE- «La classifica non ci piace, questa vittoria importante e siamo contenti di aver vinto. Victor oggi importante per noi, aveva tanta voglia di tornare nel gruppo. Ci darà una mano nelle prossime partite. Si scende in campo sempre per vincere».

L’articolo Di Lorenzo avverte l’Inter: «Scendiamo in campo per vincere» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG