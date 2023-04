Di Lorenzo: «Champions? Dispiace essere usciti, ma il Milan…». Le parole del capitano del Napoli dopo la vittoria con la Juve

Giovanni Di Lorenzo, a Dazn, ha parlato dopo Juve Napoli dell’uscita dalla Champions per mano del Milan. Ecco le sue parole:

POST DELUSIONE CHAMPIONS – «Sicuramente quella è stata una partita dove volevamo passare, in una competizione importante e in uno scontro alla pari. Dispiace essere usciti in quel modo, ma lo abbiamo fatto giocando due grandi partite contro una grande squadra. Poi ci siamo tuffati a preparare questa, le grandi squadre guardano a quello che devono fare. Stasera abbiamo dimostrato di essere una grande squadra».

