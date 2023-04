Di Lorenzo: «Non ha funzionato quasi nulla, ma il nostro percorso non cambia». Le parole del capitano del Napoli

Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con il Milan. Ecco le parole del capitano del Napoli:

PARTITA – «Non è stata la nostra miglior partita, non ha funzionato quasi niente, dispiace perché è una brutta sconfitta ma che non cambia nulla ai fini del mostro campionato e del nostro percorso, anche se è una sconfitta che fa male».

GIOCARE SUBITO CONTRO IL MILAN O IL LECCE – «Tanto arriverà subito dopo, quindi non è tanto in là, può servire un’altra partita di campionato… questa è stata una settimana particolare, il rientro dalle Nazionali, qualcuno arrivato negli ultimi giorni, non è un alibi ma avere una settimana per lavorare tutti insieme aiuta per prepararci alla partita di Champions».

MILAN – «Sicuramente stasera lo sono stati, sappiamo che sono una grandissima squadra, i campioni in carica, hanno grandi giocatori e con grande qualità. E’ una brutta sconfitta ma guardiamo subito avanti per riprendere il nostro cammino in campionato».

