FeralpiSalò, Vecchi: «Abbiamo dominato una squadra forte come la Juventus Next Gen». Così il tecnico dopo la vittoria contro i bianconeri

L’allenatore della FeralpiSalò Stefano Vecchi ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo il successo con la Juventus Next Gen.

Le sue parole: «Sono molto contento per la prestazione dei ragazzi, oggi avevamo bisogno di questa prestazione. I ragazzi sono scesi in campo concertati e hanno dominato il match contro una squadra forte. Ora dobbiamo pensare alla prossima sfida, una partita per volta. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso e a vincere partita per partita, non al percorso degli altri».

The post FeralpiSalò, Vecchi: «Abbiamo dominato una squadra forte come la Juventus Next Gen» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG