Luciano Spalletti a DAZN dopo Napoli-Milan.

RISULTATO – «Il Milan ha fatto una grandissima prestazione: è partito forte e ha sfruttato tutte le situazioni che gli abbiamo concesso. Hanno sfruttato gli spazi con correttezza. Abbiamo fatto una prestazione nettamente sotto il nostro livello».

COSA NON HA FUNZIONATO – «Abbiamo fatto fatica all’inizio nel far circolare palla come facciamo sempre. Abbiamo spesso forzato il gioco subito, senza pensare alla qualità iniziale che abbiamo, sbagliando troppi palloni»

COSA CAMBIA IN OTTICA CHAMPIONS E MALDINI- «Cambia che ora ci sarà qualcuno in più che dice che non siamo avvantaggiati nel sorteggio. Il Milan ha passato un momento particolare, ma il faro della Champions rimette a posto tutto. Con Paolo non è successo niente da parte mia: rientrando nello spogliatoio chiedevo dell’ammonizione di Lobotka, lui è passato per dire che mi lamento sempre ma è stato più Pioli ad essere richiamato. Questo fatto che mi parlasse sopra non mi è piaciuto, ma da parte mia è tutto apposto»

