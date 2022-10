Di Maria: «Mi dispiace tantissimo di non esserci contro il Milan». Le parole dell’attaccante della Juventus

Angel Di Maria ha parlato a Sky Sport dopo Juve-Maccabi volgendo lo sguardo alla prossima partita dei bianconeri contro il Milan. Così l’argentino che sarà assente per squalifica: «Mi dispiace tantissimo ma l’ho meritato. Mi dispiace per quanto successo, è stata una mancanza di rispetto. Ma sono errori, sono umano e cercherò di non ripeterlo. Spero che i ragazzi facciano bene contro il Milan».

The post Di Maria: «Mi dispiace tantissimo di non esserci contro il Milan» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG