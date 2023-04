Di Maria si gode l’1-0 e avvisa la Juve: «C’è molto da fare». Il messaggio del Fideo dopo la vittoria col Verona

Di Maria ieri sera è tornato in campo con la Juve dopo aver saltato le sfide con Friburgo e Inter e gli impegni con l’Argentina. Il Fideo non ha lasciato il segno, ma ha voluto festeggiare via Instagram l’importante 1-0 conquistato allo Stadium contro il Verona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ángel Di María (@angeldimariajm)

IL MESSAGGIO – «Continuiamo ad aggiungere 3 punti. È la cosa più importante. Bisogna continuare a lavorare che c’è molto da fare. Forza Juve!!».

