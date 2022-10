Angel Di Maria, esterno della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali della Conmebol riguardo al suo futuro in bianconero

LE PAROLE – «Il mio grande sogno è tornare Rosario Central. Lo spero da tanto tempo, non è facile ma mi piacerebbe. I giocatori in Argentina sognano il futuro in Europa, mentre io sogno di tornare al Rosario Central».

L’articolo Di Maria: «Tutti sognano l’Europa, ma io voglio tornare al Rosario» proviene da Calcio News 24.

