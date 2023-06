L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato dell’Inter.

Il mercato dell’Inter è ancora tutto in divenire, tanti sono i punti interrogativi soprattutto per quel che riguarda i rinnovi; ecco quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport. “Il mercato dell’Inter è legato alla Champions League. Ci sono dei rinnovi da fare. Scalvini è un giocatore che la dirigenza segue da diverso tempo e l’Atalanta chiede tanto”.

Romelu Lukaku

“Bisognerà capire quali saranno le uscite dell’Inter per capire anche l’entrata con il solito bilanciamento tra entrate ed uscite. Ci sarà da capire cosa accade con Dzeko e Lukaku. Perché il bosniaco ha 37 anni e non ha ancora rinnovato il contratto. Il club nerazzurro vorrebbe fare con gli over-30 il discorso di abbassare l’ingaggio e fare il rinnovo di un anno e per questo se ne parla dopo la Champions League. C’è il punto di domanda sull’attaccante, come su D’Ambrosio e de Vrij. Perché poi bisognerà capire quali saranno gli altri obiettivi dei nerazzurri“.

L’articolo Di Marzio: “All’Inter piace Scalvini ma c’è da capire cosa accadrà a Dzeko e Lukaku” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG