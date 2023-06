Il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti cerca di stemperare la tensione in vista della finale di Champions col Manchester City

Presso ‘The Pitch‘, il negozio di articoli sportivi a due passi dal Duomo di Milano, Javier Zanetti parla così ai tifosi dell‘Inter presenti:

LE PAROLE– «Ansia per la finale? Fortunatamente manca solo qualche giorno. Fosse per me, si potrebbe giocare già oggi…Dobbiamo essere orgogliosi del lavoro svolto dai ragazzi. Una finale di Champions non capita spesso, devono godersela fino in fondo»

