Il centrocampista del Manchester City Kevin de Bruyne dice la sua sulla finale di Champions di sabato 10 giugno contro l’Inter

E’ uno dei giocatori più pericolosi nell’arsenale del Manchester City: Kevin de Bruyne parla così della finale di Champions contro l’Inter.

Le sue dichiarazioni sono state raccolte dalla Gazzetta dello Sport:

LA FINALE- «L’Inter? È un’ottima squadra. Non siamo favoriti, perché le finali sono sempre 50/50 e sempre difficili da gestire. Sappiamo che in campo ci saranno momenti difficili, ma dobbiamo fare il nostro lavoro e vincere. E l’Inter proverà a fare lo stesso: sono arrivati in finale, e a questo livello di una competizione come la Champions League non si trovano squadre facili: dobbiamo rispettarli».

SOLLEVARE IL TROFEO- «Dobbiamo preoccuparci di vincere la Champions, non del resto. Certo, se battiamo l’Inter abbiamo la possibilità di fare Triplete, ma tra noi non ne abbiamo parlato molto in realtà. Quando la gente parla di questa squadra, dice che dobbiamo per forza vincere la Champions. Ma noi di cose importanti ne abbiamo già vinte. Questa è una squadra comunque incredibile: vincere la Champions ovviamente darebbe qualcosa in più, ma 90′ non definiscono una carriera o una dinastia. Io penso di aver giocato oltre 700 partite finora e sono sicuro che il mio percorso nel calcio non verrà definito dai prossimi 90′. Come non è definito da qualsiasi singola partita io abbia giocato».

L’articolo De Bruyne: «Non siamo favoriti, le finali sono difficili da gestire» proviene da Inter News 24.

