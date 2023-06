Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni rivela che cercherà di imitare la prestazione del difensore tedesco del Real Madrid.

Alessandro Bastoni ha parlato della finale di Champions League e della grande voglia che ha di affrontare il Manchester City. “Siamo contenti di poter giocare in un palcoscenico come questo. Sicuramente abbiamo visto tante gare del City, metterli vicino alla nostra area potrebbe creare dei problemi, ora analizzeremo meglio in questa settimana. Siamo tutti calciatori e persone diverse, abbiamo quattro anni di esperienza in più che a livello europeo fanno la differenza, ora siamo calciatori che sanno quello che vogliono e lo dimostreremo sabato”.

Alessandro Bastoni

“Come caratteristiche rispecchio il gioco di Guardiola ma mi sento Inzaghiano e sono orgoglioso di giocare qui nell’Inter, non devo dimostrare nulla a nessuno se non ai miei compagni di squadra. Non si può avere paura e parlarne sia sbagliato, dobbiamo avere coraggio e andare in campo sereni. Haaland ha detto che lo hanno comprato per vincere la Champions, il City non è solo lui. Ho visto un video di Rudiger della semifinale ed è riuscito molto a fermarlo, prenderemo spunto. Loro è normale che partano favoriti, non c’è tensione o paura ma c’è felicità e personalmente non vedo l’ora di scendere in campo. È un sogno che in pochi pensavamo di raggiungere, siamo onorati di scendere in campo a Istanbul e con la maglia dell’Inter e faremo di tutto per vincere“.

