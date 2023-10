Di Marzio: «Berardi Juve? C’è da capire se farà uno step in più». Il punto della situazione sull’attaccante del Sassuolo

Di Marzio a Sky Sport ha fatto il punto della situazione su un possibile tentativo della Juve nel mercato di gennaio per portare Berardi a Torino.

DI MARZIO – «C’è da capire se la Juve vuole fare uno step offensivo in più avendo raggiunto degli equlilibri difensivi. L’unica partita sbagliata è stata col Sassuolo, nelle altre gare è stato sempre difficile fare gol alla Juve. E con un Berardi in più la coperta sarebbe corta in difesa».

