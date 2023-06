Importanti aggiornamenti sulle trattative di calciomercato dell’Inter riguardanti Davide Frattesi e Kalidou Koulibaly

Intervenuto in collegamento per Sky Sport nel corso di ‘Calciomercato – L’originale‘, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione in casa Inter per le trattative di calciomercato riguardanti Frattesi e Koulibaly.

LE PAROLE –: «In serata è avvenuta una cena tra Inter e Sassuolo per parlare di Davide Frattesi. Nel pomeriggio c’è stato stato l’incontro tra Inzaghi, Zhang e dirigenti: si è parlato di Koulibaly e della volontà dell’Inter di chiederlo in prestito, quando Ausilio volerà a Londra in questi giorni. Oggi a Simone Inzaghi è stato detto che si proverà a prenderlo in prestito».

L’articolo Di Marzio: «Cena Inter-Sassuolo per Frattesi. Koulibaly? A Inzaghi è stato detto…» proviene da Inter News 24.

