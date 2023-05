L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione rinnovi in casa dell’Inter: De Vrij, Bastoni e Acerbi

A Sky Sport, Gianluca Di Marzio parla dei rinnovi in casa dell’Inter, focalizzandosi in particolare sulla difesa nerazzurra:

DE VRIJ–

«Un difensore va preso a prescindere da Skriniar. Ci sono soluzioni di esperienza come D’Ambrosio o de Vrij, che andrà a rinnovare il contratto, ma sicuramente un altro giocatore serve, giovane, da inserire nell’organico».

BASTONI–

«Credo che l’altra priorità sia il rinnovo di Bastoni: l’Inter ha bisogno di formalizzarlo il più presto possibile perchè rappresenta una grande garanzia per il futuro. In scadenza nel giugno 2024, la volontà del giocatore è di rimanere, e questo un passaggio necessario per garantire all’Inter un tassello fondamentale»

ACERBI-

«E poi c’è da capire il riscatto di Acerbi: va riscattato, non è un giocatore dell’Inter, a giugno sarà un giocatore della Lazio e l’Inter dovrà riscattarlo. Con la conferma di Simone Inzaghi penso che Acerbi diventi un’altra priorità. Inzaghi ha fatto di tutto per convincere la proprietà a tesserarlo nell’ultimo giorno di mercato, non la dirigenza che era già convinta»

L’articolo Di Marzio: «De Vrij rinnova. Bastoni e Acerbi…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG