Queste le parole dell’operatore di mercato di Sky sulla trattativa tra Inter e Torino per Bremer in nerazzurro.

Le parole di Gianluca Di Marzio sulla trattativa tra Inter e Torino per il passaggio di Bremer in nerazzurro, ecco anche la contropartita tecnica: “È cominciata ufficialmente la trattativa tra Inter e Torino per Bremer. L’Inter ha formalizzato e ufficializzato l’interesse per il giocatore, c’era anche l’agente Busardò. Il Torino parte da una richiesta di 40 milioni di euro, forse per abbassarla è necessario l’inserimento nella trattativa del giovane Casadei, che piace ai granata. L’Inter potrebbe anche sacrificarlo, ma vorrebbe mantenere una recompra sul giocatore.“

Bremer

Massimo Brambati, parla a TMW con queste parole sul caso Bremer: “Le rose oggi sono ancora da definire. La Fiorentina non so che progetto ha, dipende dagli obiettivi. Io non mi sbilancio su nessuno per ora. Come l’Inter che dà via Skriniar e prende Bremer. Tappi così un buco? Io dico che non si rinforza così. La Juve con Pogba e Di Maria, con questa rosa, è già tanto se arriva di nuovo quarta.“

