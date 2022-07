Nonostante le difficoltà per Dragusin, la Juventus lavora velocemente ad un nuovo accordo per Cambiaso del Genoa.

L’esterno sinistro che all’occorrenza può giocare anche a destra, Andrea Cambiaso è pronto a sbarcare alla Juventus alla corte di Max Allegri. Il terzino sinistro ha avuto un rallentamento nel trasferimento per l’indecisione che continua della contropartita tecnica per il Genoa, Dragusin. Infatti l’ex Salernitana e Sampdoria non sarebbe propenso alla discesa in Serie B anche solo per un anno.

La Juventus è disponibile a cambiare l’offerta di 4 milioni + Dragusin per il Genoa. Mettendo quei 7/8 milioni di euro cash di valutazione del difensore centrale rumeno. Quindi servirà ancora attendere un poco di tempo per vedere finalmente Cambiaso fare le visite mediche con la società bianconera. Il suo destino verrà valutato da Allegri nel corso del ritiro. Nel caso si decidesse di mandarlo in prestito, Salernitana e Bologna sono in prima fila.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG