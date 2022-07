il terzino destro dell’Udinese, l’argentino Molina si avvicina alla Juventus ogni giorno di più ecco la situazione.

Intesa di massima per Molina con la Juventus per un contratto di quattro anni. I bianconeri ora trattano con l’Udinese che novità dell’ultimo momento apre a anche a meno dei 30 milioni richiesti per il forte terzino destro argentino e della nazionale Argentina.

Dopo la prima offerta rifiutata della Juventus di 16 milioni di euro + 4 milioni di euro bonus. I bianconeri sono ritornati all’attacco con con una cifra fissa di 20 milioni di euro. Ciò avvicina in modo esponenziale l’intenzione del sì dei friulani. A 25 milioni la trattativa potrebbe andare in chiusura, entrando anche una contropartita tecnica quale può essere il prestito con diritto di riscatto di Ranocchia con controriscatto da parte dei bianconeri. Ma anche altre opzioni sono esplorabili come il prestiti con obbligo.

