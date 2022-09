Sono queste le parole di Gianluca Di Marzio sulla questione Chelsea, Lukaku con l’Inter e le condizioni attuali.

A Sky Sport e nel suo sito, Gianluca Di Marzio parla della trattativa tra Chelsea e Inter per Lukaku, ecco cosa può accadere in futuro: “Dopo quello che ha detto e come lo ha detto e dopo aver dimostrato il suo amore per l’Inter, credo sarà difficile. Come può tornare? Come potrebbe giocare ancora con la maglia del Chelsea? Ha fatto di tutto per tornare all’Inter.“

Romelu Lukaku

Conclude così il giornalista di Sky: “Penso che Chelsea e Inter troveranno la soluzione migliore, magari un altro prestito, ma vedo improbabile un suo ritorno. In questo affare l’Inter ha pagato 8 milioni per il prestito e pagherebbe altri 10 milioni per un nuovo prestito il prossimo anno. Il prezzo andrebbe poi ad abbassarsi sempre di più se l’Inter decidesse di ricomprarlo.”

