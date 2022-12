Sono queste le parole di Gianluca Di Marzio, l’esperto di mercato parla al Corriere della Sera del mercato del Milan.

Ecco le parole dell’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio che parla al Corriere della Sera del prossimo mercato del Milan: “Il Milan si è già mosso per prenotare Sportiello come vice per la prossima stagione. Adesso però la strategia è quella di essere vigili e pronti subito per un portiere a titolo temporaneo e possibilmente low cost; ecco perché la strada che porterebbe a Mendy del Chelsea (meno titolare in questo campionato) è sia ripida che onerosa.“

Conclude così il famoso giornalista: “Maldini e Massara contano di chiudere a breve con Bennacer e Giroud per allungare i rispettivi matrimoni, convincendo magari anche Leao a continuare insieme. Rafa per il Milan e Skriniar per l’Inter: i migliori acquisti di gennaio per le milanesi saranno i rinnovi, alquanto spinosi, dei due giocatori determinanti per Pioli e Inzaghi.”

