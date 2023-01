Sono queste le parole di Gianluca Di Marzio, ecco cosa dice su Skriniar per il rinnovo con l’Inter che pare allontanarsi.

Ecco le parole di Gianluca Di Marzio, a Sky Calciomercato l’Originale parla così del possibile interessamento del PSG per Skriniar dell’Inter: “Dalla Francia l’Equipe ha scritto che Skriniar giocherà per il PSG l’anno prossimo anche se non parlano ancora di firme. Formalmente, il club che fa firmare un contratto o vuole tesserare un giocatore in scadenza deve mandare una mail, deve comunicarlo al club proprietario del cartellino del giocatore.“

Conclude così: “Il PSG non ha mai avvisato l’Inter, potrebbero farlo anche perché Skriniar può firmare. Penso che ci sia la volontà, da parte di Skriniar, di andare ma non ha ancora messo la firma sul contratto. Al momento il PSG non si è mai palesato, l’Inter non lo ha venduto per 50 + bonus in estate e non penso lo svenda per poco”.

