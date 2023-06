L’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha aggiornato sulle trattative tra Inter e Chelsea per Koulibaly e non solo

Intervenuto in collegamento per Sky Sport nel corso di ‘Calciomercato – L’Originale‘, l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio ha confermato il forte interesse dell’Inter per Kalidou Koulibaly. Il centrale è uno degli argomenti di discussione col Chelsea, oltre a quelli di Lukaku e Onana.

LE PAROLE –: «Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima ci sarà l’incontro tra Inter e Chelsea. Quello che possiamo dire stasera è che non sarà soltanto per chiedere ancora in prestito Lukaku, ma per chiedere anche il prestito di Koulibaly. L’Inter vuole Koulibaly, parlerà con il Chelsea per capire se ci sono le condizioni per avere il prestito dell’ex giocatore del Napoli che non ha trovato tantissimo spazio quest’anno. Ha un ingaggio molto alto, prende 9 milioni di euro netti. Vorrà capire se ci sono gli stessi presupposti per fare un’operazione alla Lukaku. Nel corso di quest’incontro si parlerà anche di Onana, per capire se il Chelsea è veramente interessato al portiere. Si parlerà di quali sono gli altri calciatori in uscita dal Chelsea come Chalobah e Loftus-Cheek, ma i due nomi su cui si concentrerà l’Inter in questo incontro sono sicuramente Lukaku e Koulibaly».

