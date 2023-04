Di Marzio: «Inzaghi? Accanimento esagerato, qualcuno dovrà ricredersi». Questa l’analisi dell’esperto di calciomercato

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha commentato così la situazione di Inzaghi:

“Qualche frecciatina l’ha lanciata, “so da dove provengono le critiche”, sa i mittenti e le vuole rispedire attraverso questo finale di stagione. C’è stato un accanimento esagerato nei confronti di Inzaghi, è ancora in Champions, ha perso tante partite, ma è in corsa per il quarto posto ed è in semifinale di Coppa Italia. Sono stati fatti forse processi prima del tempo e qualcuno forse dovrà ricredersi su Inzaghi”

