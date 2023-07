Gianluca Di Marzio ha confermato come la trattativa per il passaggio di Onana dall’Inter al Manchester United sia alle battute finali

Intervenuto sul proprio account Twitter, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha riportato importanti aggiornamenti in merito alla trattativa tra Inter e Manchester United per André Onana. I due club avrebbero avuto dei contatti positivi nelle ultime ore e domani dovrebbe essere il giorno giusto per la fumata bianca.

#Onana–@ManUtd: venerdì potrebbe essere il giorno giusto per la chiusura. Contatti positivi nelle ultime ore con l’@Inter. @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 13, 2023

Il giornalista scrive: «André Onana è sempre più vicino al Manchester United: il giorno giusto per arrivare alla chiusura dell’operazione con l’Inter dovrebbe essere domani, venerdì 14 luglio, o comunque entro la giornata di lunedì 17 luglio. Nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi tra i due club e la trattativa procede spedita verso la conclusione. Si attendono novità nelle prossime ore per la chiusura dell’affare. Una volta chiusa la cessione del portiere camerunense, l’Inter potrà spingere ancora di più per gli arrivi di Anatolij Trubin dallo Shakhtar Donetsk e Yann Sommer dal Bayern Monaco.

La trattativa tra Inter e Manchester United, quindi, è davvero molto vicina alla chiusura: i Red Devils nelle ultime ore, evidentemente, hanno rilanciato o hanno informato il club nerazzurro dell’imminente nuovo rilancio decisivo, che sarà con ogni probabilità quello giusto per arrivare alla chiusura definitiva. Inter e Manchester United stanno trovando l’accordo per 50 milioni di euro più bonus, dopo la prima offerta inglese che ammontava a 45 milioni di euro senza l’inserimento di premi aggiuntivi. L’Inter nella giornata di mercoledì ha salutato ufficialmente Handanovic e Cordaz, mentre ha accolto oggi Di Gennaro come nuovo terzo portiere. Con gli eventuali arrivi di Trubin e Sommer, i nerazzurri si preparano ad avere un trio di portieri tutto nuovo».

L’articolo Di Marzio: «Onana-United, contatti positivi nelle ultime ore. Le cifre dell’operazione» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG