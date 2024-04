La sconfitta nel derby certifica l’addio di Pioli al Milan. Di Marzio ha svelato che questa settimana sarà importante nella scelta del suo successore.

Non c’è più tempo e modo di recuperare: Pioli al Milan è storia. Il Club si orienterà su nuovi profili per dare inizio a un nuovo corso, un nuovo inizio ripartendo da una delle notti più amare della storia rossonera. Furlani a fine partita ha voluto blindare il tecnico, parole che vanno lette in un’unica direzione: rispetto all’uomo e al professionista, in virtù di un finale di campionato che non si può buttare via. Il secondo posto è un obiettivo importante, soprattutto nella misura in cui apre le porte delle finale di Supercoppa Italiana. Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky, ha svelato le prossime mosse della società di Via Aldo Rossi.

Stefano Pioli

Le prossime mosse del Milan

Il Milan non perderà tempo, così come annunciato da Furlani si getterà con vigoria e voglia di ripatire a lavoro per dare nuovo slancio ad un ambiente con il morale sotto i tacchi. Gianluca Di Marzio ha evidenziato che “questa possa essere una settimana importante per restringere la lista. Gerry Cardinale era in tribuna e a milano: già da domani ogni momento è buono per incontrarsi con Ibrahimovic, Furlani e Moncada e definire meglio l’identikit dell’allenatore del Milan“.

Il profilo ideale per il Milan

Di nomi per il dopo Pioli ne circolano in abbondanza, tanti quanti le partecipanti alla Serie A. Il nuovo allenatore del Milan dovrà essere un uomo capace di scuotere questo gruppo in cui non manca la qualità. Dovrà essere capace di ottimizzare il materiale umano e plasmarlo perché possa tornare a brillare.

