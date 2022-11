A Sky Sport, Gianluca Di Marzio commenta il rinnovo del tecnico del Milan, Stefano Pioli fino al 2025, così analizza la situazione.

Il giornalista ed esperto di calcio mercato, Gianluca Di Marzio a Sky Sport commenta il rinnovo di Pioli con il Milan: “Aver rinnovato il contratto a Pioli dopo la sconfitta di Torino e prima della partita di Champions è stata un’operazione perfetta, chirurgica per dare un segnale e per far capire la posizione della società. Una tempistica perfetta, dopo una sconfitta, tac! Arriva il rinnovo”.

Alessandro Nesta a DAZN commenta l’apporto di Kalulu: “Kalulu è il calciatore rossonero che mi ha sorpreso di più. Era arrivato ed era normalissimo, la sua crescita è stata impressionante. Contro il RB Salisburgo ha giocato da difensore vero, ha messo delle pezze importanti“.

Si testimonia il grande lavoro dei rossoneri sul mercato e nello staff tecnico.

