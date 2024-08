L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio si è sbilanciato sulla possibilità di vedere Chiesa in nerazzurro.

Gianluca Di Marzio ha parlato a Il Giornale del mercato dell’Inter in generale e non solo. “Loro hanno un input da parte di Oaktree: prendere solo giocatori giovani. Per questo motivo penso che non prenderanno Chiesa che può anche rimanere alla Juventus e andare così in scadenza di contratto. Trovare un attaccante giovane la vedo dura perché devi spendere almeno 20-25 milioni di euro. Taremi oggi è un titolare come Thuram e Lautaro Martinez, tutti e tre vogliono giocare e quasi quasi diventa un caso quando uno di loro due andrà in panchina (sorride, ndr)“.

Mehdi Taremi

L’attacco

“Taremi è un top, l’Inter sa di avere quei tre e si terrà Arnautovic, a meno di offerte per il giocatore, e Correa è ancora lì. A questo punto, se hai un giovane come Satriano che non vuole andare al Brest te lo puoi tenere per fare la quinta punta”.

In difesa

“Sul difensore giovane, invece, vanno fatti dei ragionamenti, Renan se lo vuoi bisogna spendere almeno 18-20 milioni e bisogna vedere quanto sono disposti a spingersi a livello di investimento. Di Bisseck non ce ne sono tanti che sono già arruolabili e pronti all’uso, per me possono anche restare così, alla fine Buchanan rientra non troppo tardi e alla fine Inzaghi ha le alternative da poter far girare”.

