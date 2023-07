Emanuele Di Santo pronto per una nuova avventura: il giovane esterno classe 2005 verso la Salernitana

Emanuele Di Santo, esterno di sinistro proveniente dall‘Inter, è infatti vicino al trasferimento in Campania. Il classe 2005, come riporta Tmw, ha disputato 25 presenze con la maglia della formazione Primavera nerazzurra e ora potrebbe continuare il proprio percorso in Campania.

L’articolo Di Santo, il classe 2005 dell’Inter verso la Salernitana proviene da Inter News 24.

