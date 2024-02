Di Stefano analizza il mercato Milan: «È stato deludente. I rossoneri ci avevano provato per…». Le parole del giornalista

Il giornalista di SkySport Di Stefano ha analizzato il mercato Milan concluso con solamente un acquisto e un rientro anticipato, quello di Gabbia.

PAROLE – «C’era da un mese e mezzo l’idea di un colpo in difesa. Ma anche in mezzo al campo. Per il Milan è stato sicuramente un mercato deludente: si aspettavano un rinforzo. Ci avevano provati in tutti modi per prendere Buongiorno e chiuso quella possibilità non volevano puntare su dei prestiti tanto per fare. Serpeggia un po’ di delusione perchè tutti si aspettavano almeno un difensore».

